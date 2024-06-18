6月下旬多天雷阵雨 高温天气将持续

接下来两周，本地将持续受到西南季风影响，大多日子可能出现雷阵雨，降雨量接近平均水平，高温天气也将持续。

新加坡气象署星期二（6月18日）发文告说，我国和周边地区预计仍将持续受西南季风影响，低空风主要来自东南或西南方向。

文告指出，6月后两周，新加坡部分地区预计在上午晚些时候和下午会有局部短时雷阵雨，其中当本地和周边地区上空出现大规模气流辐合（convergence of winds）的几天里，雷阵雨或会很大。

同时，在其中一两天的黎明前到上午，可能会出现大范围的雷阵雨，并伴有苏门答腊风飑（Sumatra squalls）带来的阵风。

气象署预计，6月下半月全岛大部分地区的总降雨量将接近平均水平。

气温方面，接下来两周每日最高气温预计在33至34摄氏度之间，其中几天最高气温或达到略高于34摄氏度的高温。

另外，当季风从东南吹来，并将温暖潮湿的空气从海洋吹到陆地上时，夜晚气温预计将保持在28摄氏度以上，尤其是本地南部和东部沿海地区。

回顾6月上旬天气，气象署指出，部分地区出现短时雷阵雨。6月11日，强烈升温给全岛带来中到大雷阵雨。林厝港地区当天录得的每日总降雨量为90.8毫米，是6月前两周的最高降雨量。

6月上旬，大多数日最高气温都在33摄氏度以上，海军部于11日录得日最高气温35.5摄氏度。全岛约一半地区的降雨量高于平均水平，克兰芝地区的降雨量比平均水平高200%。