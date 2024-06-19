风潮渐退咖啡店恢复平静 对居民造成不便哈山妻致歉

“哈山风潮”渐消退，咖啡店星期三（6月19日）早恢复平静。哈山妻从上海返新开档，指人潮若对居民造成不便，感到抱歉。

雄狮新加坡国家足球队国门哈山·桑尼在本月11日对垒泰国的世界杯外围赛中，扑救了11次射门，没让对手扩大比分，间接使中国队凭借净胜球优势惊险晋级亚洲区外围赛18强。坚持不懈的表现，让哈山被中国球迷视为“救世主”，人气一夜暴涨。

大批中国球迷蜂拥到他在淡滨尼组屋区的椰浆饭摊位，现场接连几天大排长龙。哈山也受邀到中国参加活动，星期日（16日）带着一家大小飞往上海，星期二（18日）返新。

记者星期三早上9时许走访“哈山厨房”（Dapur Hassan）时不见人龙，公众觉得“哈山风潮”或已消退。

据观察，上午只有两三桌食客光顾该摊位，之后虽有人陆续上门，不过与之前的座无虚席的画面已是天渊之别。

来自中国的钟镇基（17岁，学生）和三名友人到新加坡旅游，临走前拖着行李箱带着礼物，特地前来支持哈山。

“这是我们第一次来新加坡，中午12时就飞回深圳，特地过来打卡。原本很期待见他本人，还准备了足球手套送他。”

哈山的妻子艾达（41岁）受访时透露，摊位上周六休息至今，由于刚恢复营业，她无法预估人潮。

“今早人潮确实没之前那么多，准备的食材分量也恢复正常了。之前为了应付人潮，我增加了两倍食材。”

她也说，摊位受到热捧，她与哈山都非常开心，但由于人手有限，早前面对大批人潮时也吃不消。

另外，她也对早前造成其他居民不便感到抱歉，并感谢居民们的体谅。

“有居民来问我，怎么这么多人。他们知道了实际情况后，都表示谅解。”