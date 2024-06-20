公用局宣布多项新研究 以天然材料制海岸防护装置

麻袋装入沙子制成管状装置，用来减缓海浪的冲力。数年后，麻布虽可能因海水长时间冲刷而分解，但经特殊处理的沙子早已定型，仍能留在原处保护海岸不被高涨的海平面侵蚀。

利用天然材料制成海岸防护装置，是海岸防护与防洪研究所（简称防洪研究所）即将进行的其中一项新研究，项目由南洋理工大学土木与环境工程学院院长楚剑教授领导。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（6月20日）为首届海岸和洪水防御领导人峰会（Coastal and Flood Resilience Leaders Summit）致辞时，宣布了两项与海岸防护相关的研究计划。

这包括防洪研究所会在近期内开展的八个新研究，以及公用事业局上个月推出征集计划书活动，寻求有关可持续材料和创新解决方案等的研究提案。这些项目的经费，都将来自政府去年通过海岸保护与洪水管理研究计划，拨出的1亿2500万元。

装入沙子的麻袋可以减缓海浪的冲力，同时留住海浪冲上岸的沙粒等沉积物，通过土壤堆积进而增加土地高度。若需要抵御更高的海浪，则可以堆叠多几个麻沙管（左边缸子）以增加高度。（白艳琳摄）

楚剑教授负责的项目，是在麻袋中装入沙子，再加入“生态水泥”为沙子初步定型。生态水泥以钙、从黄豆提取的酶（enzyme），以及尿素制成，可作为粘合剂。

把这个装置放到海岸边，海水中的钙和镁可进一步为沙子加固，这样一来即使麻袋分解后，里头的沙子仍能维持原状，继续起着保护海岸的作用。因为使用的是天然材料，所以植物也能够在上方生长，与环境融合。

此外，在岸边放置屏障，可以留住海浪冲上岸的沙粒等沉积物，通过土壤堆积进而增加土地高度，避免土地被海水淹没。

楚剑受访时说：“目前类似的海岸防护装置多以塑料制成，分解后会造成微塑料污染的问题，麻布则不会对环境带来负面影响。这项研究预计耗时四年，前一年半左右用来制作原型，之后再着手实地试验。”

