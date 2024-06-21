女子称被非礼惹怒阿叔 惊动警员到场协调

一名女子指责60岁阿叔在友诺士地铁站外非礼她，阿叔当场否认，双方爆发冲突，惊动警方到场协调。

这起事故发生在星期三（19日）傍晚7时许，地点在友诺士地铁站外的脚踏车停放处旁。

根据网民上传到社媒平台的视频显示，有人在该处发生推搡，但发帖者并未指明发生冲突的具体原因。

根据视频，发生冲突的是一名身穿蓝衣黑裤的阿叔和身穿长裙的女子。视频里阿叔情绪非常激动，两名男子站在阿叔面前，阻止他上前动手，其中一人则伸手示意女子退到一旁，另一名男子也上前站在女子身旁陪同她。

期间阿叔的情绪越加激动，几度推搡欲冲上前动手，但皆被身前两名男子制止，随后又一位男公众也加入劝阻阿叔。

记者隔日晚上走访事发地点，对面咖啡店员工表示确有此事，当晚恰巧目睹了事发经过。

这位不愿具名的员工透露，事发时她听到声响后望过对面，看见阿叔与女子对峙，两人距离很近。当时女子拿着手机对着阿叔拍，后者的情绪非常激动，不停高声大骂。

“阿叔的声量很大声，情绪也很不稳定，一直要冲上前，幸好被人拉住。”

据知情人士透露，女子称遭到阿叔非礼，阿叔坚决否认，双方才会因此发生争执，最后惊动警方到场。

警方受询时证实接获通报，指在友诺士地铁站外发生一起冲突，事件中无人受伤，一名60岁男子助查此案，调查仍在进行中。