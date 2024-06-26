香港置地广场将斥资10亿美元全面升级

香港核心购物中心置地广场（Landmark）今后三年将全面升级，进行估计达10亿美元（13亿6000万新元）的提升，其中4亿美元来自业主香港置地（Hongkong Land），另6亿美元来自爱马仕（Hermes）和路易威登（LVMH）等现有10家奢侈品牌租户。

根据香港置地星期三（6月26日）的发布，这旨在以巩固香港中环作为奢华零售、生活品味及商业中心的国际级地位。第一期工程将于2024年第三季度展开。

承诺投资的奢侈品牌是：卡地亚（Cartier）、香奈儿（Chanel）、迪奥（Dior）、爱马仕、路易威登、普拉达（Prada）、圣罗兰（Saint Laurent）、苏富比（Sotheby’s）、蒂芙尼（Tiffany & Co.）及梵克雅宝（Van Cleef & Arpels）。这些租户将有更大、多层的店面。

租户平均与置地广场签订了10年租约。

这是置地广场44年历史上最大规模的改造之一，现在正值香港零售业的艰难时期，并面对海南和澳门日益增加的竞争。

香港置地的文告说：“香港置地作出这个战略性投资，旨在回应奢侈品牌租户在香港中环核心地段增加零售体验空间和提升品牌形象的热切需求。落成后的品牌之家旗舰地标将成为个别品牌全球最大门市之一。香港置地的战略性投资及其零售租户的重大投资奠定了置地广场、中环、以至香港作为全球顶级奢侈品零售地标的地位。”

香港置地行政总裁史米高（Michael Smith）表示：“香港置地与奢侈品牌租户的战略性投资，不仅印证了中环作为香港商业和零售中心的重要地位，更体现了我们对香港一直作为国际金融中心地位抱有坚决信心。我们相信，这次改造可进一步巩固置地中环房地产组合作为全球最具吸引力的时尚生活和工作地点之一。”

香港置地是大型上市的房地产投资、管理及发展集团，业务集中在中国和东南亚。它在新加坡第二上市，在新加坡的投资包括滨海湾金融中心。

香港置地星期三股价在新加坡交易所上涨0.31％，闭市报3.20美元。