女建筑师西班牙遇害 好友供证：死者喜欢男嫌犯

女建筑师远赴西班牙旅游却遭杀害，她的两名生前好友星期三（6月26日）通过视讯和翻译，向西班牙法庭供证。庭上揭露死者喜欢男嫌犯，但对方似乎只想卖金融产品给她。

方迪柔于4月4日前往西班牙后，于当地时间9日失踪，尸体隔天早上被发现弃于距离酒店约150公里的一处停车场附近，死因是刀伤和头部受创。

当地执法部门追查后，逮捕了涉案的43岁新加坡籍男子王章毅（译音）。他涉嫌谋杀，被还押调查。

根据西班牙媒体《La Verdad》报道，方迪柔的两名好朋友于星期三通过视讯和翻译，向西班牙法庭供证。庭上揭露，39岁的方迪柔喜欢男嫌犯，但对方似乎只有兴趣售卖金融产品给她。

这场听证会是以闭门的形式进行，公众和媒体都不得进入。听证会从当地时间上午11时45分持续到下午3时左右。

死者家属的代表律师曼努埃尔·马丁内斯（Manuel Martinez）向媒体指出，死者的两名友人称方迪柔和嫌犯是通过社交约会网站相识，两人从2014年起就有接触，但两人的关系一直断断续续。

报道透露，两名证人称方迪柔有意寻找男友，也喜欢嫌犯，甚至还想将嫌犯介绍给她的家人，但遭到拒绝，而且嫌犯似乎纯粹只想和她做生意。

嫌犯于2015年在友邦保险（AIA）担任保险代理人时，也曾卖了两份与投资挂钩的保单给死者。根据《海峡时报》报道，马丁内斯早前曾指出，受害者家属也要求他“尽可能地伸张正义”。

一旦嫌犯在审判后被判谋杀罪成，他将要求法庭判处他20至25年监禁，并可能会要求终身监禁。

“西班牙警方目前也正在调查这起凶杀案背后的经济动机。”

嫌犯至今还押在穆尔西亚自治区监狱。根据西班牙法律，一名嫌犯最多可被审前拘留两年，对于严重犯罪者，则可以再延扣多两年。