我国和东帝汶将实施30天互相免签

新加坡和东帝汶将实施30天互相免签政策，促进两国之间人员的来往。

东帝汶外交与合作部长弗雷塔斯（Bendito dos Santos Freitas）星期三至五（6月26日到28日）到我国进行介绍访问。他星期四（27日）同我国外交部长维文医生会晤后，两人签署了两国互相免签协定。

协定让新加坡外交、官员、公务和普通护照持有者，享有到东帝汶30天免签的便利，也让东帝汶这些类别的护照持有人，继续享有到新加坡30天免签的方便。

我国外交部星期四发文告指出，免签协定将有助于东帝汶履行加入亚细安路线图的要求，并加强新加坡和东帝汶之间的民间联系。但文告并没透露实施免签政策的具体日期。

东帝汶在2011年申请加入亚细安，亚细安成员国2022年底原则上同意接纳东帝汶为第11个成员国，并为东帝汶成为正式成员国制定路线图，文件2023年获各成员国采纳。

东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔博士曾强调，致力于在2025年让东帝汶成为亚细安正式成员国。

东帝汶加入亚细安，同样是我国总理兼财政部长黄循财会见弗雷塔斯时谈及的重要课题。

黄循财总理（右）会见东帝汶外长弗雷塔斯（左），重申了新加坡对东帝汶加入亚细安准备工作的支持。（通讯及新闻部提供）

外交部文告说，两人会晤时，黄总理重申了新加坡支持东帝汶为履行加入亚细安路线图要求所做的准备工作，包括透过“新加坡—东帝汶亚细安就绪支援”配套（Singapore-Timor-Leste ASEAN Readiness Support，简称STARS）和“亚细安一体化行动计划”（Initiative for ASEAN Integration，简称IAI），来表示支持。

亚细安领导人在2000年启动IAI，以支持亚细安新成员国的能力建设。STARS则是新加坡为东帝汶推出的特别技术援助配套，培训超过300名东帝汶官员，以协助东帝汶建设能力，准备好加入亚细安。

弗雷塔斯到访期间，也向我国外交学院了解东帝汶外交官的培训进展。

维文星期四也设午宴招待弗雷塔斯。两人再次肯定了新加坡和东帝汶的极佳关系，并欢迎我国今年4月在东帝汶首都帝力（Dili）设立大使馆，认为这标志着两国双边关系的一个里程碑。

维文和弗雷塔斯也同意在人力资源发展、贸易与投资、能源和教育等方面加强双边合作。