挪用客户逾70万元赌博还债 销售员判监四年三个月

销售员为还债务，要求客户将付款存入自己母亲的银行户口，或指示客户向他开支票，四个月内失信公司超过70万元，随后逃往越南避免被捕，将近一年半后才回国自首。

被告廖春永（41岁）事发时是鲜鸡经销商利生集团的销售员，他被控一项失信罪，星期五（6月28日）在庭上认罪，被判坐牢四年三个月。

根据案情，被告在2022年5月19日没有上班，而另一名公司销售员陈春龙（47岁）也在同一天翘班。公司觉得事有蹊跷，便展开调查，查账时发现当中有出入。由于联系不上被告和陈春龙，公司便报警处理。

调查显示，为了偿还债务，被告决定挪用公司客户的付款。在客户支付现金给他时，就会将款项占为己有。他也会要求客户付款存入自己母亲的户头，后再将钱取出私用。

另外，被告也会指示客户向他开支票，谎称他会先代他们兑现支票，后再向公司付款，但事实并非如此。

为了掩盖罪行，被告会用收取的部分款项来充当其他客户的付款。从2022年2月至2022年5月间，被告挪用至少42名客户共约70万1594元的付款。

被告将这笔钱用来赌博和偿还债务，也为女友提供每月3000元的生活费。

为了避免因罪行受惩罚，被告在2022年5月18日逃往越南，直到2023年11月回国自首后被捕。被告至今也没有作出任何赔偿。

根据法庭文件，除了被告，同事陈春龙也使用相同手法，挪用客户约19万3062元付款。他事后同样逃往越南，但一个月后回国被捕。陈春龙已于2023年2月被判坐牢两年。（人名译音）