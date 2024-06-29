收人钱财对付仇家再“外包”他人动手 男子判监打鞭

收人钱财被令殴打68岁阿叔，男子自己不动手，而是去找两名青年对付阿叔，两青年之后用面包刀砍伤阿叔，导致阿叔伤重住院48天，时隔三年仍未完全康复，手仍然无力。

被告穆罕默德·马赫弗德（43岁）面对八项包括教唆他人严重蓄意伤人、无照驾驶以及与毒品相关的控状。他承认其中四项，星期五（6月28日）被判坐牢八年八个月五周，鞭打九下。受害者是一名68岁的华族阿叔，事发前因钱财纠纷与人结怨。

庭上透露，阿叔的仇家2022年1月找到被告，开价约4000元要被告砍阿叔。被告不想自己动手，于是找来朋友努尔（30岁）的朋友沙菲克（27岁）。被告开价3000元左右让沙菲克出手，沙菲克答应了。

一个负责砍 一个负责拍

被告从阿叔仇家那里拿到阿叔照片和住址等资料，之后再把资料传给沙菲克。沙菲克于是带着努尔到阿叔会出没的地方，方便日后行事。被告也吩咐沙菲克干案时拍视频。

2022年1月14日早上，沙菲克带着一把长约15公分的面包刀与努尔会面，两人在联邦西道第413座组屋多层停车场附近找到阿叔后，沙菲克向阿叔的左手臂和背部砍了三刀。

努尔用手机拍了一则五秒至八秒的视频。一名公众见状立即报警。

砍人后，沙菲克与被告各自逃离现场，努尔将视频发给沙菲克和被告，被告再把视频发给阿叔的仇家。被告向阿叔的仇家收取4000多元之后，将其中的约3000元分给沙菲克，自己保留其中的1650元。警方之后通过电眼画面破案，逮捕被告与同伙。

根据一份2023年12月6日的医药报告，阿叔手臂上的伤口已经完全愈合。然而，阿叔的拇指和手指伸展仍有问题。

尽管接受了超过10次物理治疗，阿叔仍称左臂功能受损，无法用左臂举起超过五公斤的重物。