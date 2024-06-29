警方联手星展银行打诈 扣押逾128万元逮三人

新加坡警察部队与星展银行联合打击诈骗活动，过去一周扣押并调查40个可疑公司银行户头的逾128万元，同时逮捕涉嫌充当钱骡的三名男女。

警方星期六（6月29日）发文告说，商业事务局、七大警署和星展银行于6月20日至27日展开打击公司钱骡的联合行动。

星展银行反钱骡小组提供线索后，警方在全岛多处展开突击行动，逮捕一名21岁男子，以及两名分别为21岁和39岁的女子。

初步调查显示，三人涉嫌将个人Singpass资料转交给骗子协助诈骗，以获取高达2000元的金钱利益。骗子利用这些Singpass资料开设虚假的独资企业和公司银行户头，以便接收和转移行骗所得到的非法款项。

另有37人因涉嫌让骗子使用个人Singpass资料开设公司银行户头，目前正协助警方调查。他们介于18岁至59岁。

初步调查显示，这些嫌犯在不知情下协助诈骗。大多数人将Singpass资料交给陌生人，或点击陌生人提供的钓鱼链接，以为可申请工作或贷款。其中，有两人为了赚快钱，在Telegram看到广告后，自行点击链接或扫描QR码，提供Singpass资料。

所有调查工作仍在进行中。

协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露登录代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。

警方强调，公众切勿让他人使用或登录个人的Singpass户头，以免卷入洗钱活动。

欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。