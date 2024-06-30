圣淘沙巴拉湾和西乐索海滩进入下阶段油污清理工作

圣淘沙西乐索海滩和巴拉湾海滩的油污清理工作已进入下一阶段，清理重点是岩堤。

永续发展与环境部长傅海燕星期天（6月30日）在脸书发文说，她和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉前往圣淘沙，视察油污清理工作的进展。她说，比起一周前，“情况又进一步改善了”。

傅海燕说，西乐索海滩（Siloso Beach）和巴拉湾海滩（Palawan Beach）已进入下一阶段的清理工作，重点是清理岩堤。至于受油污事故影响最严重的丹戎海滩（Tanjong Beach），则仍以清除残留在沙里的油渍和浸油沙子为主。

她提到，下一阶段的岩堤清理工作比之前更复杂，因为岩堤表面湿滑且不平坦，与清理海岸线不同。

她也观察到，清理人员用低压冲洗器冲洗岩堤表面的油污，用高压喷射器清除巨石上较顽固的污渍。“清洁岩堤的不同部分，也必须配合涨退潮的时间。”

圣淘沙发展局局长田桂英星期天则在职场社交平台LinkedIn发文说，经过300多名工作人员和国际油轮船东污染联合会（ITOPF）团队的协作清理，海滩现已相对干净清澈。

田桂英也指出，目前，除了游泳和水上活动，圣淘沙三个海滩仍开放，海滩的空气质量也维持在安全范围内。

6月14日下午，荷兰注册的挖泥船VOX MAXIMA撞上新加坡注册的加油船MARINE HONOUR，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。涉事的两艘船目前停泊在西部锚地，接受进一步调查。