本地股市星期一早盘上涨5.08点

投资者权衡美国的利率前景，区域和新加坡股市星期一（7月1日）涨跌不一。截至中午，新加坡海峡时报指数上涨5.08点或0.15％，报3337.88点。

海指成份股方面，15只上扬，五只持平，10只下滑。领涨的是海庭（Seatrium）和城市发展（CDL），分别起5.07％和1.94％，报1.45元和5.26元。

跌幅最显著的是云顶新加坡（Genting Singapore）和泰国酿酒（ThaiBev），分别下跌2.31％和2.22％，报0.845元和0.44元。

截至11时55分，亚太股市涨多跌少，除了悉尼和深圳分别下跌0.39％和0.54％，其余股市都上扬。台湾领涨0.63％，东京上涨0.32％，香港、首尔和上海的涨幅介于0.01％至0.31％。

IG亚洲市场策略师叶俊荣说，星期一上午的股市走势或许是对周末公布的中国官方采购经理指数（PMI）数据的第一手反应。虽然6月的制造业PMI与预估一致，连续两个月的萎缩让市场对中国的复苏前景产生更多疑虑。6月非制造业PMI创四个月以来最低，预示增长势头在减弱。

另一方面，美国上星期五公布的最新个人消费支出价格（PCE）数据与前一个月持平，也与经济师预期一致，让一些投资者乐观地认为，美国联邦储备局可在9月开始降息。

Principal Asset Management首席全球策略师西玛莎（Seema Shah）认为，尽管通胀数据让市场松一口气，也被美联储看好，美国利率政策的走向仍不明朗。通胀进一步放缓，加上劳动力市场放缓的更多证据，是为美联储9月份首次降息铺平道路的必要条件。