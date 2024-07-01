180家连锁咖啡店加入计划 为食客提供经济餐

到了7月底，本地将有约330家咖啡店提供经济餐选项，包括180家连锁咖啡店，协助食客控制在外用餐的开销。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，以及贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲，星期一（7月1日）下午走访淡滨尼4道的长城美华咖啡店，宣布以上消息。

国家发展部和建屋发展局于2023年3月宣布经济餐计划，所有向建屋局租用店面的咖啡店，从2023年5月起续租约后，都必须提供至少四个经济餐选项和两个经济饮料选项。

建屋局指出，本地有776家开设于建屋局店面的咖啡店，当中有374家是向建屋局租用店面，其余的402家则是拥有店面的私营咖啡店。

目前，全岛提供经济餐和经济饮料的租赁店面咖啡店有约150家，经济餐饮选项超过1000个。根据计划，所有374家租赁店面咖啡店，最迟会在2026年提供经济餐选项。建屋局说，计划进展顺利。

随着九个连锁经营商的约180家咖啡店加入计划，到了7月底，为食客提供经济餐选项的咖啡店数目，将大幅度提升到330家。

此外，这些咖啡店里提供经济餐选项的摊位，也会允许食客以社区发展理事会邻里购物券（CDC Vouchers）付费。

经济餐价格一般不超过3元5角，而经济饮料则不超过1元2角。