彭博：亚洲的美元计价新贷款上半年跌至14年最低

美国联邦储备局维持高利率所导致的高借贷成本，导致亚洲企业纷纷减少以美元借款或选择其他融资方案，使美元计价新贷款在亚洲市场（日本除外）的总额写2010年后的新低。

彭博社数据显示，2024年上半年间除日本外亚洲市场的美元计价新贷款总额，除双边贷款（bilateral facilities loans）外，下降44%至455亿美元（约618亿新元）。2010年上半年，亚洲（日本除外）的美元计价新贷款总额为349亿美元。

这与2024年上半年间增长37%至近2万亿美元的全球美元计价新贷款总额形成鲜明的对比，而后者是三年内的最高。

彭博社星期二（7月2日）的报道指出，由于利率上的差异，亚洲本土的包括债券和银行贷款等债权融资方案的有效借贷成本比美元计价贷款更低，因此更吸引亚洲的借贷者。

虽然美国基准利率仍维持在5.5%，亚洲主要经济体的基准利率大不相同，包括低至几乎“零”的日本、高至6.5%的印度和菲律宾。作为世界第二大经济体的中国则是3.45%。

除了利率上的优势，本土货币计价债券对亚洲借贷者的吸引力，也源于更低的抵押要求和更高的流动性。

彭博社数据显示，今年亚太全部货币的总企业债券发行量激增至1.3万亿美元，而且企业的本土货币计价债务在上半年创历史新高。

德意志银行新加坡亚洲银团贷款主管拜伊德（Birendra Baid）说，随着如印度等本土货币资本市场的成熟，亚洲的借贷选项会增多。

他还认为，私募股权活动会随着美联储降息在下半年变得更活跃，改善融资交易的流量。