涉推33岁男子坠河溺水 21岁男子被控

涉嫌将一名33岁男子推倒，导致他的后脑勺撞到阶梯后坠河溺水，21岁男子星期二（7月2日）被控上法庭。

印度籍被告莱加（Legha Pawan，21岁）星期二早上在国家法院，被控一项鲁莽行为导致他人死亡的控状。

控状显示，这起事故发生在2024年6月30日晚上约10时15分，地点是茂昌阁酒店（Merchant Court）和克拉码头中央商城（Clarke Quay Central）外的新加坡河旁走道。

被告涉嫌推一名男子贾斯比尔星（Jasbir Singh，33岁）的胸膛，导致他往后倒下，后脑勺撞到阶梯的边缘，最后坠入河中溺水身亡。

控方在案件过堂时，申请将被告还押一周调查，以带他回案发现场重组案情。

被告星期二身穿白色有领上衣通过视讯面控，由印地语通译员向他翻译控状内容。他并未聘请律师。

法官批准控方的申请，将被告还押中央警署，期间可被带出调查。

案展7月9日过堂

案件展期至7月9日再度过堂。

根据新加坡警察部队星期一发的文告，警方在案发当晚接获通报，指克拉码头一带的新加坡河有人落水。新加坡民防部队过后出动灾难拯救队蛙人下水搜救，约四小时后把贾斯比尔星拉出水面，但他早已没了呼吸。

民防部队答复询问时则说，蛙人下水搜寻约四小时后，在离岸三米、水深约三米的水里，寻获失踪的贾斯比尔星。

鲁莽行为导致他人死亡若罪成，可面对不超过五年监禁或罚款，或两者兼施。