【国会】政府义工进行油污初步调查 700义工获动员巡逻和提醒公众远离受影响海滩

吴金霏

更新 /
更新 / 2024年7月2日 3:04 PM
发布 /
发布 / 2024年7月2日 3:00 PM
6月16日至25日，政府机构、科学家以及义工在圣约翰岛、圣淘沙、拉柏多自然保护区、姐妹岛海洋生态园、在拉扎鲁斯岛南部的第二个海洋生态园和龟屿岛等地进行了初步调查，以确定漏油事件对本地海洋生物多样性的直接影响。（叶振忠摄）
6月16日至25日，政府机构、科学家以及义工在圣约翰岛、圣淘沙、拉柏多自然保护区、姐妹岛海洋生态园、在拉扎鲁斯岛南部的第二个海洋生态园和龟屿岛等地进行了初步调查，以确定漏油事件对本地海洋生物多样性的直接影响。（叶振忠摄）

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政府人员和义工调查发现，姐妹岛海洋生态园、樟宜海滩公园、乌敏岛的仄爪哇湿地，以及西海岸公园和白沙公园的红树林基本未受油迹影响。目前，已有700名义工接获动员，提醒公众远离受影响的海滩，并在发现沾了油污的野生动物时向当局通报。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞星期二（7月2日）在国会针对6月14日的漏油事故发表部长声明。

他说，政府机构、科学家以及来自海洋生态园之友和S.E.A.海洋馆的义工在6月16日至25日期间进行了初步调查，以确定漏油事件对本地海洋生物多样性的直接影响。

调查地点包括圣约翰岛、圣淘沙、拉柏多自然保护区、姐妹岛海洋生态园、在拉扎鲁斯岛南部的第二个海洋生态园和龟屿岛的珊瑚礁。

“根据目前的调查结果，拉柏多自然保护区岩礁岸（Rocky shore）、圣淘沙丹戎里茅海滩和实拉蓬、圣约翰岛的棋樟湾（Bendera Bay）、拉扎鲁斯岛的鹰湾（Eagle Bay）以及拉柏多自然保护区柏莱雅溪红树小径（Berlayer Creek）的外部潮间带都发现了油迹。”

不过，其他生物多样性敏感区域的潮间带如姐妹岛海洋生态园、南部岛屿、樟宜海滩公园、白沙公园和乌敏岛的仄爪哇湿地等，基本没有发现油迹。西海岸公园和白沙公园的红树林也未受影响。当局将继续密切监测这些地点。

李智陞也说，超过1500名公众已踊跃报名协助油污管理工作，另有超过2000人表示有兴趣了解最新情况和未来的志愿服务机会。

截至7月1日，已有700名义工接获动员，包括在东海岸公园和西海岸公园巡逻，提醒公众远离受影响的海滩，并在发现沾了油污的野生动物时向当局通报。

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