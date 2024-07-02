【国会】政府义工进行油污初步调查 700义工获动员巡逻和提醒公众远离受影响海滩

政府人员和义工调查发现，姐妹岛海洋生态园、樟宜海滩公园、乌敏岛的仄爪哇湿地，以及西海岸公园和白沙公园的红树林基本未受油迹影响。目前，已有700名义工接获动员，提醒公众远离受影响的海滩，并在发现沾了油污的野生动物时向当局通报。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞星期二（7月2日）在国会针对6月14日的漏油事故发表部长声明。

他说，政府机构、科学家以及来自海洋生态园之友和S.E.A.海洋馆的义工在6月16日至25日期间进行了初步调查，以确定漏油事件对本地海洋生物多样性的直接影响。

调查地点包括圣约翰岛、圣淘沙、拉柏多自然保护区、姐妹岛海洋生态园、在拉扎鲁斯岛南部的第二个海洋生态园和龟屿岛的珊瑚礁。

“根据目前的调查结果，拉柏多自然保护区岩礁岸（Rocky shore）、圣淘沙丹戎里茅海滩和实拉蓬、圣约翰岛的棋樟湾（Bendera Bay）、拉扎鲁斯岛的鹰湾（Eagle Bay）以及拉柏多自然保护区柏莱雅溪红树小径（Berlayer Creek）的外部潮间带都发现了油迹。”

不过，其他生物多样性敏感区域的潮间带如姐妹岛海洋生态园、南部岛屿、樟宜海滩公园、白沙公园和乌敏岛的仄爪哇湿地等，基本没有发现油迹。西海岸公园和白沙公园的红树林也未受影响。当局将继续密切监测这些地点。

李智陞也说，超过1500名公众已踊跃报名协助油污管理工作，另有超过2000人表示有兴趣了解最新情况和未来的志愿服务机会。

截至7月1日，已有700名义工接获动员，包括在东海岸公园和西海岸公园巡逻，提醒公众远离受影响的海滩，并在发现沾了油污的野生动物时向当局通报。