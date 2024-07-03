在小学非礼男童还在商场偷拍 清洁工判监25个月八周

小学清洁工在校内男厕非礼两名六七岁的男童，也多次在商场男厕偷拍男孩如厕，被判坐牢25个月又八周。

被告林乔福（65岁，译音）共面对九项包括非礼和偷拍等控状。他星期三（7月3日）承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

为保护受害人，法官下令媒体不得报道任何可泄露受害人身份的资料。

根据案情，被告案发时是一名清洁工。清洁公司已告知所有清洁工，在校内打扫时不允许与学生有任何形式的接触。

2021年6月14日下午约1时40分，当时就读小一的六岁受害人，在去学校男厕的路上遇见被告。受害人走下楼梯时，被告叫住受害人，之后上前拥抱受害人，并亲吻他的脸颊。

被告接着变本加厉，开始非礼受害人的肚子、后背和下体，但在校务经理经过时停手，受害人也趁机跑开。然而，被告尾随受害人进入男厕再度非礼他，之后给了受害人一粒粽子便离开。

受害人感到不适和害怕，把粽子丢掉后，向一名职员倾诉此事，后者向警方报案。

2022年1月21日下午约1时15分，被告在另一所小学男厕，对一名七岁小二生下手。被告拿出手机播放色情影片给后者观看，还让受害人不要告诉母亲。被告间中也非礼了受害人的臀部，并拥抱受害人约三秒，才放他离开。

受害人的母亲得知后报警。

另外，被告在2023年7月8日至7月28日，在义顺纳福城的男厕，九次偷拍14岁以下少年如厕，在一次犯案时被逮个正着，随后被捕。

控方指出，被告经评估可能患有恋童癖，并有中度至高度的风险对儿童实施性暴力。控方建议法官判他坐牢25个月至35个月，并以八周监禁代替鞭刑。