校方请摊贩入校园卖榴梿 两小时400公斤猫山王售罄

“果王”魅力无法挡，校方邀请榴梿摊贩到小学卖榴梿，短短两个小时内，400公斤猫山王售罄。

《新明日报》接获一名热心读者通报，指他在宏茂桥的一间小学，发现竟然有榴梿摊贩在卖榴梿，让他倍感新奇。

读者王先生（60岁，司机） 受访时指出，他星期三（7月3日）中午12时许到学校载学生时，看到靠近食堂处有人在卖榴梿。

“我闻到味道，就走过去查看，发现有布条和几名员工。这是我第一次看到有摊贩走进校园内卖榴梿，所以有点好奇。”

《新明日报》记者辗转找到名为“榴梿英雄”的负责人林千惠（46岁），她受访时指出，此次由校方邀请。她说，因为有一名校内老师是他们的顾客，认为榴梿质量好，大约两个星期前邀请他们去校园里卖榴梿。

她透露，校方此前已进行商讨，确定大致数量后，再通知他们前来。

皆是卖给教职员

“我们此次准备各200公斤的黑金猫山王和普通的猫山王，都是卖给校内的教师和职员。

由于他们也向身边的人宣传，有很多亲友也通过教职员购买，所以榴梿在短时间内一扫而空。”

她说，他们当场开榴梿，让顾客检查后再包装，有顾客购买七八个，普通猫山王最后也供不应求。她指出，此前曾受邀到公司或企业售卖榴梿，到学校卖榴梿则是头一遭。

“若有其他学校想要办类似的活动，我们也很乐意参与。”