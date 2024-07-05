躲警方路障飙车打滑 青年徒步逃跑还与交警扭打

20岁电单车骑士躲避警方路障，飙车狂逃两公里后，失控打滑跌落，徒步逃走时还与交警纠缠扭打，短短两分钟内被制伏。

这起事故于星期四（7月4日）下午3时45分发生，地点是武吉班让柏提路（Petir Road）和岗沙路（Gangsa Road）的交界处。

目击者芬迪（20岁，学生）受访时告诉《新明日报》，他当时准备回家，看到一名戴着头盔的男子在逃跑，跑了大约50米后就被交警追上。

“我看到有数名公众也在试图协助拦截，骑士被交警追上后不断挣扎，甚至与交警纠缠扭打，最终被制伏，前后大约只有两分钟。”

他说，现场附近有指示牌倒下，怀疑骑士撞到了指示牌后才徒步逃走。“电单车倒在草坪上，交警的电单车则在旁边，骑士没逃多远就被抓住。”

另一名居民洪先生（60多岁）指出，当时妻儿听到巨响，从家中探头往外查看，目睹了交警逮捕骑士的过程。他说，除了交警之外，还有几名辅警加入追捕行列。“当我下午5点开车经过时，骑士已经躺在地上，旁边还有几名警员站着。”

根据受访者所提供的视频，涉事骑士身穿黑衣和浅蓝色牛仔裤，逃跑时还戴着头盔。交警追上骑士后，不断尝试捉对方的手，将他压制在地上。

警方受询时指出，当时交警在武吉知马快速公路（BKE）朝往武吉班让路出口处，指示一名电单车骑士停下以进行例行检查，但该骑士却拒绝遵从交警的指示并逃逸。

当骑士行驶到事发地点时，电单车自行打滑，骑士过后因危险驾驶、触犯其他交通相关条例，以及涉嫌毒品相关罪名下被逮捕。骑士随后在神志清醒下送院。

警方也指，骑士因涉毒被移交到中央肃毒局调查，调查工作仍在进行中。