酒后当街非礼女子 男子监六个月

来本地念书结果却醉酒非礼女郎，男子被女郎的朋友抓衣领，逃跑时被路人拦截制服，如今要吃半年牢饭。

印度籍被告帕特尔（24岁，译音）承认一项非礼罪名。受害者是一名42岁的新加坡籍女性。

案情显示，被告在2022年7月30日晚上于克拉码头的一家餐厅与朋友相聚喝酒。受害者则在克拉码头一家酒吧与朋友饮酒，意识清醒。受害者与被告并不相识。

到了凌晨3时许，受害者与友人离开酒吧，前往附近的德士站，三位友人走在前方，受害者走在后方。当时，被告正走向德士站，看到落单的受害者后，从后方靠近，左手伸向受害者的大腿内侧之间，手掌朝上，隔着受害者穿的牛仔短裤，触摸受害者的私密处一两秒。

受害者立刻将被告的手推开，并转过身质问被告，但被告不理她，直径离开。受害者随即呼叫朋友帮忙，其中一名朋友抓住被告的衣领，不让被告离开。被告否认非礼受害者。

友人报警，被告在警方抵达前试图再次逃跑，但被听到求助声的路人绊倒制服，遭警方逮捕。

控方指出，虽然没有发生肌肤接触，但被告与受害者私密处的接触并非转瞬即逝，从被告的行为可以看出他是故意而为，而且被告在公共场所犯案，甚至两次试图逃跑，促法官判被告八至10个月监禁。

被告通过通译员求情时说，他在本地持学生准证，原本准备参与在职培训计划，开始工作，如今因为犯罪一切都落空。他恳求法官轻判，让他尽早返回印度。

法官最终判他坐牢六个月。