16种昆虫类食品获准在本地上市

比原定计划迟约一年落实，业者即日起可在本地生产和出售早前评估为可安全食用的16种昆虫食品，为公众提供更多食品选择。

2022年10月5日至12月4日，新加坡食品局针对昆虫食品展开公共咨询，探讨如何监管业者在本地饲养或进口食用昆虫。

食品局原本计划在2023年下半年批准昆虫食品在本地面市，后推迟至今年上半年，但敲定上市和监管细节所需的时间比当局预估得多。

经两次推迟后，食品局星期一（7月8日）起允许本地业者进口、生产和出售蟋蟀、蚕蛹、蚱蜢等16种昆虫食品，预计公众不久后便可“一尝为快”。

不在清单上的昆虫 须另行评估才能售卖

目前，我国只允许16种昆虫作为食物在本地售卖，不在清单上的昆虫属新型食品，须另行评估。

进口或养殖昆虫供人们或牲畜食用的业者，须满足食品局的标准。例如，业者须证明进口的昆虫是在严格的食物安全监管下养殖，而非野生采收。此外，养殖昆虫的基质也不能含有病原体或有害污染物。

进口和出售昆虫加工食品的业者，则须确保产品可安全食用，并符合我国的食品条例。与其他食品一样，昆虫食品也须接受食品安全检测，若不达标将禁止销售。

出售预包装昆虫食品的业者也须在产品上注明含有昆虫成分，以助消费者做出明智的消费决定。

对食品成分进行误导性陈述可能抵触食品销售法令；一旦罪成，初犯者可罚款最高5000元，重犯者则可罚款最高1万元，或坐牢最长三个月，或两者兼施。