印尼防火和森林政策改善 下半年烟霾影响我国可能性低

印度尼西亚的防火管理和森林砍伐政策有所改善，跨境烟霾风险级别从去年的红色高风险预警，转为绿色低风险。今年下半年，烟霾影响印尼、马来西亚和新加坡的可能性较小。

新加坡国际事务研究所（Singapore Institute of International Affairs）星期一（7月8日）发布年度烟霾展望报告，报告针对天气、市场和政策进行风险评估。这是跨境烟霾风险级别在连续两年上升后，首次获得绿色的低风险评级。

去年，因预测会有强烈的厄尔尼诺现象，新加坡国际事务研究所首次发出红色的高风险预警，前年则为橙色（中等风险）。

最新报告指出，今年下半年的气候条件不像去年那样严峻，且厄尔尼诺现象正在减弱，并过渡到中性阶段（neutral phase）或拉尼娜现象。如果发生拉尼娜现象，8月、9月和10月的降雨量，可能会高于正常水平。

印尼许多地区在雾霾管理上取得了显著成效，包括政府和私营部门对干枯易燃的泥炭地进行重新灌溉。目前的防火措施预计足以应对今年较为温和的干旱季节。

去年9月，印尼初步启动了亚细安跨境烟霾污染控制协调中心（Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control），正式运作后将重点解决导致跨境烟霾的火灾。

绿色的低风险评级仅为下半年的短期结果。报告说，随着普拉博沃即将接任印尼总统，印尼未来的烟霾管理，将主要取决于新政府的环境和土地管理政策，特别是种植和林业方面的发展。