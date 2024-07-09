被控趁家人出国强奸女佣 六旬叔不认罪　　　

六旬阿叔涉嫌趁家人出国，叫女佣一起喝酒看电视，还给她注射保健药品，趁她昏沉之际伸出狼爪，抱回房内强奸。阿叔不认罪，案件星期二（7月9日）早上在高庭开审。

被告是67岁的华族阿叔，没有代表律师，自己以流利的英语在庭上与法官对答。他被控五项控状，包括两项强奸罪、两项非礼罪以及一项性侵罪。他不认罪，案件星期二早上在高庭开审。

为保护受害人，法官下令媒体不得报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

根据控状，被告被指在2020年1月5日晚上11时50分到隔天凌晨12时20分之间，强奸、性侵及非礼他家中的菲律宾籍女佣（35岁）。

控方在开庭陈词中提到，案发当晚，被告的家人都在国外，只有被告和女佣在家。

替女佣注射保健药品 趁她昏沉时下手

当时，被告邀女佣一起看电视，还倒了杯葡萄酒给她。不仅如此，被告在对方同意下，给她注射了某种保健品（Supplement），但法庭文件没有说明是什么保健品。

被告在客厅沙发上替女佣注射保健品，对方接着感到晕眩无力，趁机强奸对方。

控方将在受害人姐妹供证时，播放拍下被告罪行的电眼画面，以及被告录取口供时承认罪行的视频内容。根据控方说法，从电眼画面可见，被告是在受害人非常虚弱，而且毫无反应的情况下强奸她。