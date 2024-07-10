西海岸公园吸油围栏 拉柏多自然保护区岩石海岸防油栏已移除

西海岸公园放置的吸油围栏，以及拉柏多自然保护区岩石海岸的防油浮栅已移除，但拉柏多自然保护区柏莱雅溪红树小径（Berlayer Creek）附近的清洁工作仍在进行，因此将继续铺设围油栏，作为防护措施。

国家发展部长李智陞星期二（7月9日）深夜在脸书发文说，当局是在咨询油污清理专家后，决定在以上地点撤除或保留围油栏和防油栏。

6月14日下午，荷兰注册的挖泥船Vox Maxima撞上加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。

作为应对漏油事件的预防措施，环境局6月17日发布公告，禁止在樟宜海滩游泳和进行主要水上活动。

不过，国家环境局7月6日宣布，将撤销樟宜海滩游泳和水上活动的禁令，允许公众恢复游泳及进行其他水上活动，因为樟宜海滩没受到漏油事件的直接影响。

除了樟宜海滩，其他海滩都目前还不允许游泳和恢复水上活动。沙滩上也设有告示牌，提醒公众禁止游泳，直至另行通知。

发生漏油事故后，李智陞不时在社媒更新漏油事件的最新进展，上一次是在7月6日。

他当时说，东北部的多样生物栖息地，包括白沙公园、科尼岛，以及仄爪哇等地放置的吸油围栏上周已移除，也没有油污进一步流入东柔佛海峡。

油污清理工作已进入第二阶段。当局初步估计，污染情况比较严重的地方，包括圣淘沙丹戎海滩和巴拉湾海滩，清理工作将耗时约三个月。污染情况较轻的区域，如西乐索海滩和东海岸公园部分沙滩，清理工作或可更早完成。