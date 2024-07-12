疑骑车时自行打滑 女艺术家当场丧命

才华洋溢的女青年艺术家，疑骑电单车时自行打滑出车祸，不幸当场丧命。

这起车祸于7月5日凌晨约3时25分发生，地点是中央快速公路（CTE）往亚逸拉惹快速公路（AYE），靠近红山的出口处。

不幸逝世的女骑士是莎拉娜迪雅（26岁），生前在艺术和绘画方面颇有造诣，除了善于使用各种不同的材料作画，也曾于2021年在芽笼士乃举办的一次展览会上，获得潜力青年艺术家奖。

莎拉娜10多岁时曾是新加坡体育学院的运动员，17岁时进入共和理工学院学习生物医学科学，但就读一个学期后，觉得并非自身兴趣，转学到拉萨尔艺术学院（LASALLE College of the Arts）。

死者父亲艾迪尔（54岁，运输经理）受访时指出，女儿生前在一家公司担任摄影师和编辑，事发前曾告知家人说出去逛逛，随后从义顺住家到裕廊找朋友。“她当时说要外出一两小时，没想到我凌晨约5时接到电话。起初前两通电话，我担心是诈骗而没接，过后越想越不对劲，便拨电回去，对方自称是交警，通知说女儿遇车祸丧命。”

他说，女儿在五名兄弟姐妹中排行老二，生前非常喜欢运动及艺术，去年完成的最后一幅油画，如今悬挂在哥哥的屋内。

艾迪尔说，女儿多才多艺，是五个孩子中唯一喜欢绘画的，他任由她发挥天赋。“她上个月刚与朋友从峇厘岛回来，没想到如今却遭遇不测。”

警方受询时证实接获投报，电单车骑士相信是自行打滑，一名26岁的女骑士随后被医护人员证实当场死亡。调查工作仍在进行中。