汽车一头栽入新达城财富之泉 56岁男驾驶涉危险驾驶接受调查

新达城附近的交通圈凌晨发生车祸，一辆汽车不知何故一头栽入新达城财富之泉后四轮朝天，一人被送入医院。

这起意外发生于星期六（7月13日）凌晨约零时15分，一辆白色汽车坠落新达城的财富之泉内。根据网上流传的照片显示，汽车翻覆后，地上散落着碎片，上方的部分围栏似乎被撞缺，在民防部队人员和警察抵达前，现场有多名公众帮忙把汽车驾驶员从车里拉出来。

一辆汽车不知何故一头栽入新达城财富之泉后四轮朝天。（吴伟国摄）

警方答复《联合早报》询问时透露，一名56岁的男驾驶在清醒情况下被送入医院，他因涉危险驾驶正接受调查。男子相信被送入陈笃生医院。

目睹此事的热心读者丘先生（43岁，餐饮业者）告诉《新明日报》记者，当时他在附近工作，突然听到一声巨响，过后就看到一辆轿车掉在“财富之泉”。

“我看到有数位民众过去帮忙，男驾驶也能动弹，情况看起来无碍。”

汽车撞入新达城财富之泉后翻覆在内，一人被送入医院。（吴伟国摄）

另一名不愿透露姓名热心公众说，他通过楼梯下去，要求保安开门后让他进去救人。“我跑过去后，男驾驶还能回答问题，得知他的情况没有大碍后，我就和其他几人协助将他拉出来。”

他指出，涉事的是一名中年华族男驾驶，身上没有明显伤势，被救出来后躺在地上，救护车也在大约五分钟后抵达，并将他送往医院。

肇祸车辆已被移除，事故也造成底层玻璃窗破裂，现场一片狼藉。（何家俊摄）

根据新达城网站，财富之泉在本月5日至25日暂时关闭进行维修。

新达城发言人受询时表示，正全力配合相关部门的调查，在调查未完成前，无法提供进一步的细节或置评。