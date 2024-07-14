称父自杀亡 女佣向雇主借2000元返乡失联

女佣声称在缅甸的父亲自杀去世，急跟女雇主借2000元返乡为父亲办丧礼，结果一去不回头，气得雇主印制百张“来自受害者劝谕”的传单分发给居民，让大家提高警惕。

这名老雇主是82岁的吴亚满，她指女佣是于6月5日向她声称在缅甸的父亲自杀去世，她得知后立即要求女儿协助购买往返机票让女佣返乡。

她说，除了500元的机票钱外，女佣还向她借了2000元办丧礼，加上保险费200元及德士费50元，合共2750元，而这笔钱原定是让女佣回新继续工作时，从薪水中扣除的。

她指女佣在6日飞回缅甸后，当时还有发信息给她，说已经安全抵达，岂料到了11日后就完全失联。

“她原定要在6月21日回来，但当天她没有现身，起初我们还以为她已经对本地环境很熟悉，所以无需我们接机就能直接回家，但至今都没出现，我只好报警。”

在雇主家工作已四年多

她说，女佣自2019年12月起就为她工作，虽然平日有些懒散，但尚算能完成日常工作，且她待女佣也不错，经常都会带着她外出。

“这个女佣已经跟了我四年多，疫情时她也一直在这里，去年3月我曾让女佣返乡六周陪伴家人，之后也有回来，所以这次才没怀疑。”

雇主印百份传单警惕他人

如今吴亚满已聘请另一名菲佣，但因想到其他雇主也可能会有同样遭遇，于是她自行印制百份写有“来自受害者劝谕”的传单，在7月5日分发给居民，也贴在附近组屋的电梯。

传单上除了有女佣的照片和护照号码外，她也在上面“授招”，叫大家不要听信女佣的故事、要经常检查她们的工作及不要借钱给她们，同时她也指责有些女佣懒惰和不诚实，可能会毁坏雇主的财物等。

警方受询时证实接获投报。