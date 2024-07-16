玻璃窗从天降 险砸中两路人

装修工人为透气而开窗，孰料玻璃窗疑因年久失修直坠楼下，险砸中两名路人。

这起事故发生于上星期六（7月13日）下午约3时50分，地点在宏茂桥6道第712A座的何进才律师楼办公室楼下。

热心读者何女士（50岁）说，她事发后接到女儿通知才知晓此事。

她透露，女儿与一名朋友路过该处时突然听见一声巨响，发现是楼上的玻璃窗掉落，砸在面前的地上。

“女儿当时正准备到朋友家玩，事发后吓坏了。我经常都教她不要在屋檐下走动，但她却不听劝。相信经过这件事后她会更加注意。”

何女士指出，玻璃窗若是砸中人，可能会造成很严重的后果，因此应该多加检查，避免类似事故再发生。

记者星期二（16日）早上走访该处时，律师楼的负责人植小姐说，当天他们正好在装修。工人铺设地毯时胶水散发味道，于是就开窗透风，不料推开窗户时玻璃窗突然掉落。

她说，律师楼在该处营业逾30年，由于是冷气环境，因此多年来都不曾开窗，所幸没有任何人受伤。

破损窗口暂时被布遮起。（吴伟国摄）

植小姐透露，星期一（15日）找来承包商检查，会尽快修好，承包商也会一并检查其他的窗户，若有问题将全部更换。

根据何女士提供的照片，玻璃窗连着窗框一同掉下，直坠三层楼后，地上散落大量碎片。

据观察，律师楼的办公室暂时用塑料布将破损的窗口封起。