涉不同非礼案 八男将被控上庭

八名25岁至82岁的男子因涉及不同非礼案，将在星期四（7月18日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期三（17日）发文告说，一名82岁男子于6月7日涉嫌在金文泰西2街一家商店内非礼一名35岁女子，警方展开调查并调阅闭路电视画面，确认并逮捕了男子。

一名63岁男子于5月9日涉嫌在中峇鲁路的一间厕所内非礼一名16岁少年；一名30岁男子则于5月5日涉嫌在乌节路的一家商店内非礼一名35岁女子；一名30岁男子于5月1日涉嫌在圣淘沙海边的水域非礼一名25岁和一名43岁女子；一名63岁男子于2月6日涉嫌在盛港广场的一家购物中心内非礼一名16岁少女。以上四名男子都在干案现场被警察逮捕，他们各将面对一项非礼罪名的控状。

另一名34岁男子于1月5日涉嫌在后港街的一座建筑内非礼一名29岁女子；另一名44岁男子于2023年12月15日涉嫌非礼一名15岁的少年。警方经过调查确认两人的身份并逮捕他们，两人各将面对一项非礼罪的控状。

一名25岁男子于2023年9月2日涉嫌在克拉码头附近非礼一名24岁女子。他还涉嫌拍摄和录制女子的偷窥视频和照片，这名男子将被控以三项非礼罪以及一项偷窥罪。

涉及非礼者，罪成可被判最长三年监禁、罚款、鞭刑或是上述任何组合的刑罚。涉及偷窥者，罪成可被判处最长两年监禁、罚款、鞭刑或上述任何组合的刑法。