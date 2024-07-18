八男被控非礼 82岁老翁不认罪

八名男子星期四（7月18日）早上被控非礼，年纪最大的82岁被告在庭上表示不认罪。

根据警方星期三（17日）发布的文告，八名男子年龄介于25岁至82岁，他们涉嫌在不同场所非礼八名不同的受害者。

其中，一名82岁男子6月7日涉嫌在金文泰西2街非礼一名35岁女子，警方调阅电眼画面后确认嫌犯身份并逮捕他。

一名63岁男子则被指5月9日在中峇鲁路的一间厕所内非礼一名16岁少年。他当场被警方逮捕。

文告也指，一名25岁男子涉嫌去年9月2日在克拉码头附近非礼一名24岁女子。他还涉嫌拍摄和录制偷窥视频和照片，被控三项非礼罪以及一项偷窥罪。

最年迈的被告蒋水福（82岁，译音）身穿浅蓝色短袖衬衫出庭面控。他面对一项非礼控状，指他今年6月7日下午1时49分，在位于金文泰西2街第727座的一个商店内，摸了一名35岁女子的背部和右臀部。

蒋水福不承认指控，并希望列举四点驳斥。

法官说，被告可以寻求法律援助或辩护律师。案展8月5日过堂。

非礼一旦罪成，可被判最长三年监禁、罚款、鞭刑或是上述任何组合的刑罚。偷窥罪成则可被判处最长两年监禁、罚款、鞭刑或上述任何组合的刑法。

一被告涉在海水里非礼女郎

孟加拉籍的阿里（30岁）被控两项非礼罪名。

他被指今年5月1日下午4时许，在圣淘沙巴拉湾海滩（Palawan Beach）的海水里，摸了一名25岁女子的身体左侧，接近左胸和腋下的位置，随后又用手蹭了另一名43岁女子的屁股。他表示有意认罪。

被告原本由雇主保释在外，但雇主对法官说，不愿继续保释被告。

另一名被告哈桑（63岁）面对一项非礼控状，指他今年2月6日下午4时05分，在盛港勘宝坊（Compass One）地下三层的垃圾处理区，对一名16岁少女做出摸肩、吻脸颊的举动。

被告由妻子陪同出庭，他表示有意认罪。

哈桑告诉法官，他只是动了受害者的肩膀，隔着口罩亲吻对方一点点，请求法官轻判。