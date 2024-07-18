私召车失控撞栏杆 司机助查

私召车在行驶途中突然失控并撞断路中央的栏杆，栏杆还击中另一车辆，55岁司机协助警方调查。

这起车祸发生在星期三（7月17日）下午约5时，地点在大巴窑2巷朝往大巴窑1巷的路段。

记者接获通报后赶往现场时，看见肇祸汽车冲上了路中央的分界堤，一排栏杆也被撞倒。

事发后，数名警员到场维持秩序，由于当时恰好是下班高峰期，不少路人驻足围观。

其中一名目击者马迪（36岁）说，当时他正在附近施工，突然听到传来一声巨响，跑过来查看后才发现发生车祸。

“我看到汽车司机坐在驾驶座上，但看起来并没有受伤，不久后就自行下车，警方和救护车大约10分钟后到场。”

另一名居民许女士（54岁）说，由于该处是直路，车速比较快，车祸较常发生。

“一些驾车人士经常会在交通灯转红之前加速，而且是直路，速度本就不慢，一不留神就可能会酿祸。”

不愿具名的肇祸司机对《新明日报》说，当时他正结束工作，并从大巴窑中心右转到大巴窑2巷准备回家，但过程中不知何故突然失控，所以才会冲上分界堤。

“我当时在转弯，所以速度不可能太快，这是我做私召车司机两年以来，首次发生事故。”

据《新明日报》了解，另一辆汽车被撞毁的铁栏杆击中车身。

警方在受询时证实接获投报，事故涉及两辆汽车，过程中无人受伤。一名55岁的男司机协助调查，调查仍在进行中。

新加坡民防部队5时05分接获投报，派救护车到现场，一人受轻伤但拒绝送院。