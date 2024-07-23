女经理上门兜售理财产品 遭七旬汉非礼

七旬汉摸腿、碰手非礼上门兜售理财产品的女经理，见对方转身离开还从后熊抱。

被告是现年70岁的王进忠（译音），他共面对五项包括非礼、侮辱他人尊严以及提供虚假信息的控状。

根据案情，2019年4月30日下午2时30分左右，当时28岁的女银行理财经理来到被告家中，准备与被告一起讨论他的投资项目。

当时只有被告与受害者在单位里，两人在客厅谈论投资相关事宜时，被告用手非礼受害者的大腿几秒钟。受害者用手推开被告的手，继续与被告谈论他的投资项目。

约10到15分钟后，被告再次吃受害者豆腐，摸了摸她的手，受害者这次用手提包推开被告。不久后，受害者站起来告诉被告，若他对这些投资不感兴趣，她就要离开了，并走向大门。

此时，被告紧追其后，接着从后面抱住受害者的腰。

受害者后来要求被告开门，被告照做。受害者在当天下午3时许离开，并于5月2日报警。

被告星期一（7月22日）坐轮椅，在一名男亲友陪同下到法庭认罪。他的代表律师为他求情时称，被告身体状况不佳，腿脚不便，需常找中医治疗，望法官轻判。

律师也解释，虽然被告在受害者入屋后曾锁门，但这是他的一贯做法，当受害人要求离开时，被告也开了门。

被告星期一认罪，法官将择日下判。