贝蒙路两栋优质洋房1.31亿元转手 买家或与高瓴创始人张磊有关联

位于贝蒙路（Belmont Road）的两栋相邻优质洋房，共以1亿3140万元成交。按土地面积计算，尺价相当于约3000元。

根据《商业时报》报道，这两栋洋房在贝蒙园（Belmont Park）优质洋房区，其中一栋较小的以近5770万元出售，占地面积为1万9223平方英尺；另一栋的成交价约7370万元，占地面积为2万4566平方英尺。

面积较大的洋房是由40多岁的新加坡公民张子丽（译音， Jennifer Tzelee Teo）购买。她也以受托人身份购买了另一栋洋房。

报道说，通过Handshake的搜索显示，张子丽和高瓴投资（Hillhouse Investment）创始人兼董事长张磊都是新加坡注册的投资公司HHLR Management的董事，而HHLR Management是高瓴旗下公司。

HHLR的前身为高瓴资本管理（Hillhouse Capital Management）和高瓴资本咨询（Hillhouse Capital Advisor）。

除了是同一家公司的董事，报道也说，两人拥有相同的新加坡住址，那是位于乌节路克雷摩区（ Claymore）的一个公寓单位。

张磊是管理百亿美元资产的中国投资公司高瓴资本创始人，曾投资中国多家科技巨头，如腾讯、京东和美团，被称为“中国巴菲特”。

2022年，高瓴资本把大批公司高管迁至新加坡，并租下新加坡滨海湾金融中心（Marina Bay Financial Centre）一整层办公楼。

《金融时报》今年2月报道称有可靠消息指出，张磊已经成为了新加坡公民。