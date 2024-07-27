储蓄银行新计划 8月起每周六到邻里消费可获最高3元回扣

储蓄银行推出“邻里焕新计划”，从8月到年底，公众每逢星期六到邻里商店、湿巴刹和小贩摊位消费，首7万5000人可获最高3元回扣。任何一天到昇菘超市买鸡蛋或米，每月首5万次消费各可获3元回扣。

这是星展银行PayLah!3元优惠计划的扩展。储蓄银行是星展银行旗下的子公司。公众须拥有储蓄银行户头，才可在最新计划下获得回扣。

储蓄银行星期六（7月27日）宣布，该银行将提供200万份的现金回扣，帮助消费者省钱、并支持邻里商家。这意味着邻里焕新计划的回扣总值可高达600万元。这包括从8月1日启动，为期五个月的每月40万份现金回扣，鼓励公众到邻里商店、湿巴刹、小贩摊位和昇菘超市消费。

公众到贴有SGQR电子付款码的店铺，通过PayLah!应用付款，就可获3元回扣。

副总理兼贸工部长颜金勇在蔡厝港德惠邻里购物中心出席“邻里焕新计划”计划路演。

他说，政府了解新加坡人对生活费的担忧，因此推出社理会邻里购物券（CDC Vouchers）和消费税补助券（GST Voucher）等计划，并随时准备提供进一步的支持。

颜金勇也是蔡厝港集选区领军部长。他指出，要帮助居民应对生活费问题，仅靠政府努力是不够的，还须与星展银行和储蓄银行等伙伴合作，携手打造更包容和关爱的社会。

星展银行去年2月10日推出“500万小贩餐食”计划，每逢星期五让公众到贴有SGQR电子付款码的摊位，通过PayLah!应用付款，就可获3元回扣。

由于计划大受欢迎，原定今年1月19日结束的计划，延长半年至7月26日。虽然名为“500万小贩餐食”，星展银行实际上已补贴800万份小贩餐食。

星展银行去年8月承诺，计划在10年每年投入1亿元，扶持本地低收入和弱势群体，改善他们的生计。