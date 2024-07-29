醒狮团被指深夜排练扰民

醒狮团被指因要准备比赛而练习至深夜，百米外的组屋居民深受噪音困扰。对此，淡滨尼集选区国会议员许宝琨称，当局将密切监察这种情况，确保噪音问题得到适当的管理。

许宝琨于7月23日在脸书贴文，称接获来自淡滨尼GreenGlen的居民反映，组屋对面的T-SPACE工业区内有数个醒狮团体，经常练习到深夜，影响附近居民休息。

记者走访时发现，工业区距离组屋大约100米，中间隔了一条马路和排水沟。受访居民张先生（60岁）说，他大约两个月前开始，不时在晚上听见敲锣打鼓的声音，有时持续至晚上11时。

他说，虽然相距一段距离，但因为自家窗户正对着工业区，所以还能听到声音。

“一般上每周会听见两到三次，不过通常在10点前就结束，只有少数几次到11点。我是退休人士，所以并不会过于介意，但可能有居民家中有小孩或老人，需要早睡。”

另一名居民王女士（39岁）则指出，虽能听到一点声响，但并不影响睡眠。她说，偶尔听到鼓乐声，但自己紧闭门窗，声音不会太大。“他们能练习的地点不多，除非是练习到三更半夜或声量真的太吵，否则我觉得可以互相体谅。”

许宝琨：当局将密切监察



针对噪音问题，许宝琨在贴文中说，淡滨尼中的基层领袖及环境局与JTC紧密合作，确保工厂内的企业都按照规定的音量水平运作。

他指出，醒狮团正在为即将到来的比赛做准备，因此才延长练习时间至晚上，而过去几年他们都是这么做。当局介入后，他们也意识并注意到对居民造成的困扰，尤其是入夜之后。

许宝琨说，当局将密切监察这种情况，确保噪音问题得到适当的管理，而任何会发出噪音的活动都会在适当的时间内结束。

教练：已按当局指示 练习到晚上9时30分就停

四五年前进驻该处的新加坡顺利坛体育会领队兼教练苏志星（46岁）受访时指出，团队目前正在准备比赛，因此增加训练时间，但并没有练习到深夜。

他透露，该会会所并没有正对组屋，相信噪音并非由他们直接造成。

“虽然如此，我们在接到反馈后，就选择在室内敲鼓乐，只有醒狮在外面练习跳桩，并按照当局的指示，练习到晚上9时30分就停止。”

他说，团队本周将迎来比赛，而要找地方练习面对很多限制，会尽量配合，设法解决问题。