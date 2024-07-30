国际基金与保险公司合设索赔办公室 处理撞船漏油事故

巴西班让码头加油船碰撞事故的索赔，很可能超过国际公约规定的保险责任限额，因此涉及事故的船东和保险公司已行使责任限制权，并且可能由“1992基金”支付赔偿金。

管理“1992基金”的国际油污赔偿基金（International Oil Pollution Compensation Funds）和加油船Marine Honour的保险公司British Marine，星期二（7月30日）发联合声明，宣布设立一个索赔办公室（Claims Submission Office），处理受油污影响各方就2024年6月14日的撞船事件提出的索赔申请。

当时，荷兰注册的挖泥船Vox Maxima，在巴西班让码头撞上本地注册的加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。油污的清理工作仍在进行中。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达，6月24日在撞船漏油事件记者会上指出，保险公司索赔限额按法律约为800万元，超过这个金额可向国际油污赔偿基金索赔，上限为3亿6200万元。

国际油污赔偿基金和British Marine的联合声明也指出，双方自撞船事件发生以来一直密切合作，并签署谅解备忘录，确保事故得到妥善处理。

“如今我们设立了索赔办公室，并任命了一支由本地专家和代表组成的团队来管理办公室。办公室已经启用，为索赔人提供帮助。”

根据国际和本地法律，漏油的Marine Honour无论是否有过错，都须为所造成的污染损害负起责任。在油污事故后所采取的合理措施、油渍污染导致的经济和环境损害，都可纳入索赔评估。

有意提出索赔申请者，可直接联系索赔办公室，电邮地址为claims.marinehonour@iopcfundsclaims.org。