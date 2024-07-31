气候变化使东南亚热带气旋更多更强烈 威胁沿海地区和粮食安全

东南亚的热带气旋正在加速形成，并逐渐向内陆移动，严重威胁沿海地区。尽管新加坡未受到气旋直接影响，强风和洪水却已摧毁区域的沿海农田，可能导致我国面临粮食安全问题。

由美国罗文大学（Rowan University）、南洋理工大学和美国宾夕法尼亚大学共同展开的研究表明，气候变化改变了东南亚热带气旋的路径和强度，不仅更靠近海岸线，停留的时间也更长。越南海防市、缅甸仰光和泰国曼谷等城市，面临着前所未有的强烈风暴威胁。

南大新加坡地球与观测研究所主任、亚洲环境学院教授霍顿（Benjamin Horton）是这项研究的合著作者。他星期三（7月31日）向媒体讲解时说，热带气旋从海面温度获取能量，因此当碳排放增加，海水温度升高，就为热带气旋提供了所需能量，带来强风、暴雨、引发洪水等。海水越热，风暴就越大。

他指出，新加坡、东南亚，以及全球的热浪都愈发严重，比如7月就经历了有记录以来四个最热的日子。去年，碳排放达到了历史最高水平，大气中的二氧化碳浓度，是100万年来未曾见过的水平。

“这使热带气旋比过去更频繁地出现，就连强度也增加了，现在发生的热带气旋更可能是三级、四级或五级，这些级别的风暴是毁灭性的，甚至须迁移沿海城市和基础设施。沿海的大片农地，将会变得毫无用处，这会威胁到整个东南亚的粮食安全，影响数千万人的生活。”

就在上周，台风“格美”以及西南季候风造成菲律宾首都地区和北部省份严重洪涝灾害，多地停工停课，股票和外汇交易暂停。马尼拉大都会当局宣布，首都地区进入灾难状态。