华侨银行第二季净利增14%至19.44亿元

由于收入增长以及准备金减少，华侨银行（OCBC）第二季净利同比增长14%，达19亿4400万元。

董事会宣布派发每股44分的中期股息，较去年上半年高出4分，派息率为50%。

华侨银行星期五（8月2日）开市前公布今年第二季和上半年业绩。第二季总收入为36亿2900万元，同比增加5%。

第二季净利息收入同比增长2%至24亿3000万元，这主要由平均资产增加5%所带动，但部分增长被净利息收益率（NIM）下降所抵消。第二季净利息收益率为2.20%，同比下降六个基点。

第二季非利息收入同比增长至11亿9900万元，主要得益于手续费、交易和保险收入的强劲增长。

由于未减值资产的准备金减少，华侨银行第二季的准备金同比减少43%，为1亿4400万元。

今年上半年，华侨银行的净利为39亿2600万元，同比增加9%；总收入为72亿5500万元，同比增加7%。

上半年净利息收入同比增加3%至48亿6700万元，非利息收入同比增加15%至23亿8800万元。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟在文告中说：“我们在2024年上半年实现了创纪录的盈利，总收入和净利均达到新高。这得益于我们在银行、财富管理和保险等关键业务领域的稳定表现。”

今年5月，华侨银行对大东方控股发起了自愿无条件全面收购要约。截至7月12日要约结束时，华侨银行的持股比例增加4.88%，达到93.32%。