我国与东帝汶和国际刑警起回5300万元 迄今追回最大一笔商务电邮诈骗骗款

收到诈骗电邮谎称须为商品付款，受害者转账后才发现坠入骗局，我国警方接获报案后，迅速与东帝汶当局和国际刑警组织合作，起回约5300万元骗款，是迄今从商务电邮诈骗案起回的最大一笔金额。

新加坡警察部队星期六（8月3日）发文告说，受害者是一家本地商品公司，公司在7月23日报警指掉入商务电邮诈骗案。

调查显示，7月15日，受害公司的工作人员收到谎称是“供应商”的电邮，对方在电邮中通知须把一些商品的款项转入东帝汶的新银行账号。

工作人员没有发现，诈骗电邮地址与真的供应商的不同，“i”已改成“l”。工作人员在7月19日，把4230万美元（约5613万新元）转入指定诈骗银行账号。

7月23日，真正的供应商告知工作人员没有收到款项，后者才发现落入骗局。

我国警方接获通报后，迅速与东帝汶当局和国际刑警组织联系；7月24日，警方反诈骗中心得知东帝汶一个银行账号侦测到有3900万美元（约5175万新元），这个银行账号已被冻结。

隔天，东帝汶当局通知，已逮捕几名嫌犯，并起回200多万美元（约265万新元）。

东帝汶多个执法单位经过一段时间的后续调查后，最终逮捕七名嫌犯。把骗款归还给受害公司的工作在进行中。

我国警方在文告中重申：“将继续与国际伙伴紧密合作，打击跨国犯罪活动，维护全球金融体系的完整性。跨国犯罪活动不分国界，此次成功起回骗款，凸显了国际合作在打击跨国诈骗案的重要。”