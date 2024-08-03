圣淘沙西乐索海滩重新开放 公众可进行水上活动

圣淘沙西乐索海滩重新对外开放让公众进行水上活动，这是岛上首个完成油污清理工作的海滩，比原先预计提早一个半月。另外两个海滩预计本月也会重开。

西乐索（Siloso）海滩重开仪式星期六（8月3日）上午举行，约有400人出席，仪式后也吸引了好多公众在海滩上玩乐。

国家环境局定期监测西乐索海滩的水质，目前水质已恢复到正常水平。

圣淘沙发展局局长田桂英说，原本预计海滩清理工作会耗时3个月，最后在各方协助下提早完成，前来帮忙的义工人数也超过预期。目前丹戎海滩和巴拉湾海滩已进入油渍清理工作的最后阶段，当局在测试海水水质，预计会在8月重开。

共有300名受培训的工人，以及450名义工参与圣淘沙丹戎海滩、巴拉湾海滩，以及西乐索海滩的清理工作。

漏油事件发生后，当局立即部署了围油栏，以防止漏油扩散到其他地区。同时还出动了收油机（oil skimmer machines）清除水面上的油污。此外，还在海岸线部署了吸油围栏，以吸收无法撇除的残余浮油。

永续发展与环境部长傅海燕、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，以及裕廊集选区议员谢曜全也到场参与活动。

傅海燕说：“西乐索海滩的重新开放反映了在政府机构的领导，以及所有员工、专家、承包商和义工的支持下，清理油渍工作取得成功。我们衷心感谢大家的耐心和辛勤工作，这对恢复海岸的自然美景、恢复水上活动和海滨商业活动至关重要。”

早前，巴西班让码头两船碰撞造成漏油事故，圣淘沙沙滩的水域于6月14日出现大片油渍，岛上三个海滩马上关闭进行清理工作，公众可到沙滩但不能在水域游泳或进行水上活动。