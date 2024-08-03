女郎遭男友暴打 男公众闯女厕救人

情侣间发生口角，女子被文身男按在女厕内暴打至流血，有民众见义勇为将男子拉开后并报警，情侣随后因滋事和涉毒被捕。

这起事故发生于星期四（8月1日）下午约2时40分发生，地点在裕群圈（Joo Koon Circle）1号，即裕群的巴士转换站的厕所。据了解，这两名涉事的男女是一对情侣。

其中一名目击此事的刘先生（36岁，工程经理）受访时说，当时他恰好路过该处，突然有一名清洁工从厕所跑出来，高声呼喊女厕内有人被打。

他说，当时他与两名保安见状后就立即跑过去查看，并看到一名华族文身男正在暴打另一名华族女子。

“当时该女子的鼻子已经被打到流血，她坐在地上，而文身男则对她拳打脚踢，期间女子一度尝试爬走，但文身男将她拉回去后继续打她的头，女子只能喊救命。”

他说，当时保安站在女厕外喝令对方停手但不果，于是他见状后就立即跑进去抓住文身男，期间还有目击此事的民众协助报警和电召救护车。

刘先生透露，当纹身男被他抓住后，对方还声称自己有黑社会社团背景，且过程中还不断挣扎，但因文身男的身型不如他，最后还是被制伏。

他说，当警方到场后，就将文身男拉到一旁问话，而他也在现场协助调查。

警方在受询时证实接获投报，一名34岁女子在神志清醒下送院，一名40岁男子则受轻伤，但拒绝送院，两人过后因滋事打架（affray）和涉嫌毒品相关的罪名被逮捕。调查工作进行中。