躁郁男随机袭击 青年脸挨拳骨折

男子在停车场无故随机殴打一名青年，导致对方重伤，脸部骨折、视线模糊，被判坐牢四个月又两周。

被告是现年36岁的缅甸籍男子廷林，他面对一项蓄意重伤他人以及两项蓄意伤人的控状，控方以其中一项提控他。

事故发生在2020年8月6日晚上10时左右，地点在后港91街第975座组屋。伤者是31岁的本地男子阿赫迈德·穆赫塔尔。

根据案情，伤者当时在事发地点的卸货区停车，取车时看到被告突然向他冲过来。

接着，被告突然向伤者左眼挥拳，之后再攻击他右眼。伤者急忙伸手推开被告，以求自保。

被告的同事刚好也在场，他赶忙把被告拉走，随后报警。

视线模糊的伤者隔天到樟宜综合医院看诊。根据验伤报告，伤者右眼周围出现骨折现象。

庭上透露，被告2017年被诊断患躁郁症（bi-polar disorder）。被告有三个月的药量，但在案发前已经把药吃完。

控方也透露，躁郁症影响被告的自制能力，他也不知道所犯罪行的严重性。控方建议法官判被告坐牢七个月又两周。

法官则指出，被告早在2017年就知道自己患躁郁症，理应想办法确保自己有足够的药物。

打伤护士被遣回缅甸 被告四年后返新被捕

被告被送进医院时，打伤两人，其中一人是医院护士。出院后被遣送回国，事发四年后入境本地时被捕。

根据控状，被告2020年8月8日被送往盛港综合医院时，在那里打伤两人。据了解，其中一人是护士。

案情显示，被告之后被送往心理卫生学院。由于当时调查还在进行，警方没逮捕被告。被告之后被遣送回国。

今年6月7日，被告回到新加坡时落网，隔天被控后一直还押至今。（人名译音）