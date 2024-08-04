游客称入住芽笼一酒店 惊见三老鼠房内乱窜

男子和友人游狮城，岂料花330元入住芽笼一酒店，房间竟弥漫霉味，还出现三只老鼠，换房不成，只能“熬夜闲逛”。

事主是中国籍的颜先生（24岁，IT业者），他受访时告诉记者，他7月在马国旅游，期间和一名马国友人临时起意，想到新加坡游玩三天，于是在7月19日找酒店入住。

他说，由于当天是星期五，大部分收费介于100元至300元的酒店都已经客满，最后才在网上找到一间位于沈氏道（Sims Ave）的酒店，付款1129令吉（约330新元）预定了三晚的客房。

“我们抵达时已是晚上7时许，一进房就感觉霉味很重，投诉后才更换了房间。”

事后，颜先生和友人外出，直到晚上约11时才返回酒店。颜先生表示，房间依旧有霉味，甚至还有奇怪声响，起初以为是外面马路传来的，就不以为意。

“没想到，凌晨1点许准备入睡时，声音越来越大，随后就看到老鼠在房间内乱窜。我们看到至少三只老鼠，除了在地板爬来爬去，还爬到梳妆台上咬咖啡袋。”

由于倍感害怕，颜先生和友人直到清晨时分才入睡，起床后就立即要求换房，随后继续出游。岂料，晚上回来后，颜先生发现房间的情况大同小异，他们气炸报警。

“酒店人员称已经连续为我们‘升级’了三次房间，质问我们为何还不满意？但问题是他们始终无法提供干净的房间，我们最终选择搬走。”

颜先生说，当时是周六晚上，附近酒店都客满，他们只能先后到武吉士和金沙湾闲逛，直到星期天（7月21日）清晨。庆幸的是，颜先生与友人事后找到另一家酒店，并允许他们提前入住。

警方受询时证实接获报案。

酒店老板未回复记者询问

《新明日报》记者星期六（8月3日）走访酒店时，前台职员拨电给老板，对方声称在忙无法面谈，只要求记者留下联络，但在截稿前仍未回复。

此外，酒店职员称当时是因为刚开业，还在装修，所以才会有老鼠。