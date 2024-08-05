工商联合总会受委带领批发贸易业培训雇员和优化流程

黄俊恒

更新 /
更新 / 2024年8月5日 2:09 PM
发布 /
发布 / 2024年8月5日 2:02 PM
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一在巴耶利峇的终身学习学院出席批发贸易领域就业与培训协调处的推介仪式，并鼓励企业优化工作流程或改变商业模式。（林明顺摄）
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一在巴耶利峇的终身学习学院出席批发贸易领域就业与培训协调处的推介仪式，并鼓励企业优化工作流程或改变商业模式。（林明顺摄）

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接下来三年，新加坡工商联合总会将带头推行系列计划，帮助批发贸易企业进行劳动队伍转型和职员培训，并为中途专业雇员提供技能提升和重新部署等机会，发掘有潜能的工作及填补技能缺口。

新加坡企业发展局星期一（8月5日）发文告宣布，委任新加坡工商联合总会（SBF）带领落实批发贸易领域的就业与培训协调处（Jobs-Skills Integrator）计划。

政府是在去年财政预算案中宣布成立就业与培训协调处，率先针对三个有更多成熟员工和中小企业的领域，即精密工程、零售和批发贸易业，优化并落实雇员的专业技能培训，在技能培训领域为雇主和雇员提供支持。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一为计划主持推介时说，批发贸易业占新加坡国内生产总值（GDP）超过20%，共有超过5万家企业，去年提供了约30万个就业机会。

陈圣辉说：“在2030年贸易策略下，其中一个优先事项是鼓励企业与时俱进，跟上数码和绿色产业等大趋势，优化工作流程或改变商业模式。”

在与企业接洽并了解雇主和雇员的实际需求后，协调处将与六个行业伙伴合作，包括新加坡管理学院和职场社交平台LinkedIn，更新或制定新培训计划。

协调处由工商联合总会和企业发展局共同领导。工商联合总会执行总裁郭柄汛受访时说：“除了帮助雇员带来更好的薪资收入和就业前景，我们也将帮助企业优化工作流程，在招聘等方面提高效率。”



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