工商联合总会受委带领批发贸易业培训雇员和优化流程

接下来三年，新加坡工商联合总会将带头推行系列计划，帮助批发贸易企业进行劳动队伍转型和职员培训，并为中途专业雇员提供技能提升和重新部署等机会，发掘有潜能的工作及填补技能缺口。

新加坡企业发展局星期一（8月5日）发文告宣布，委任新加坡工商联合总会（SBF）带领落实批发贸易领域的就业与培训协调处（Jobs-Skills Integrator）计划。

政府是在去年财政预算案中宣布成立就业与培训协调处，率先针对三个有更多成熟员工和中小企业的领域，即精密工程、零售和批发贸易业，优化并落实雇员的专业技能培训，在技能培训领域为雇主和雇员提供支持。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一为计划主持推介时说，批发贸易业占新加坡国内生产总值（GDP）超过20%，共有超过5万家企业，去年提供了约30万个就业机会。

陈圣辉说：“在2030年贸易策略下，其中一个优先事项是鼓励企业与时俱进，跟上数码和绿色产业等大趋势，优化工作流程或改变商业模式。”

在与企业接洽并了解雇主和雇员的实际需求后，协调处将与六个行业伙伴合作，包括新加坡管理学院和职场社交平台LinkedIn，更新或制定新培训计划。

协调处由工商联合总会和企业发展局共同领导。工商联合总会执行总裁郭柄汛受访时说：“除了帮助雇员带来更好的薪资收入和就业前景，我们也将帮助企业优化工作流程，在招聘等方面提高效率。”







