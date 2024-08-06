【国会】徐芳达：英康保险收购案若批准 现有保单条款不受影响

英康保险被德国最大保险公司安联收购后，能否继续履行它的社会使命成为讨论热点。新加坡金融管理局董事、交通部长兼财政部第二部长徐芳达强调，金管局将确保两家公司合并后，依然履行承诺。

徐芳达星期二（8月6日）在国会回应议员的口头询问时说：“如果拟议的交易获得批准，现有保单的条款和条件都不会有改变。金管局预期，英康根据现有的条款，履行对所有保户的义务。

“安联也公开指出，有意继续履行英康的保单条款，并确保不会对现有保户造成影响。金管局将要求英康和安联对这些承诺负责。”

徐芳达在回应中也指出，金管局确保保险公司可持续经营并为公众提供良好服务的其中一个重要做法，就是促进市场竞争。

安联是全球最大的保险公司之一，但目前在新加坡仅有小规模的零售和中小企业（SME）保险业务。

根据承保保费计算，安联保险新加坡在普通保险领域排名第14，市场份额仅有2%。徐芳达说：“英康与安联在新加坡的整体保险业务没有明显重叠，因此不担心拟议交易会对行业竞争产生不利影响。”

文化、社区及青年部政务部长陈圣辉回应议员的询问时说，政府珍惜并重视合作社和社会企业在新加坡发挥的作用。

“我们将继续支持合作社运动，以确保新加坡人的经济和社会需求得到满足，有关商品和服务仍然是人们负担得起的优质商品和服务。”

然而，社会企业必须能够持续发展。陈圣辉指出，如果社会企业在财政上无法自给自足，须政府补贴，“那么我们须思考是否改由政府提供这些服务。纳税人也须做好缴税的准备，以资助这些服务”。

陈圣辉还说，许多新加坡公司希望做好事之余，也能好好发展业务。“要立法防止这些公司的所有权发生变化是不可行的。归根结底，保持价格合理的最佳方法是促进竞争，确保客户的选择，并建立健全的监管框架。 这正是政府承诺要做的。”