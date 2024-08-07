【国会】马林百列群区免费巴士服务 获东南社理会一次性20万元资助

马林百列群区免费巴士服务一年的营运费用约为100万元。这项社区计划获得东南社区发展理事会一次性的20万元资助。

国会反对党领袖、工人党阿裕尼集选区议员毕丹星，以及新加坡前进党非选区议员潘群勤等四名反对党议员，共针对马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区（合称马林百列群区）的人民行动党议员，今年7月8日推出的免费短程巴士服务提出六道问题。它们主要围绕服务所需经费和使用情况等。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，星期三（8月7日）在国会答复时说，巴士服务一年的营运费用需100万元，服务涵盖七条免费短程巴士路线。这意味着每个分区的个别路线服务经营成本约15万元。

东南社理会投入20万元的一次性种子基金，来支持这项社区计划。这笔钱是来自政府为每个社理会提供的配对资金。本地有五个社理会，社理会筹集的捐款，政府会提供配对资金，让社理会用来支持民间计划。

这项免费巴士服务计划所需的其他经费则来自东南社理会，以及马林百列群区的个别基层组织筹集的捐款。

社理会是人民协会属下单位，人协是隶属文社青部的法定机构。

陈圣辉指出，这个试验计划刚开始，将在推出一年后再评估成效。过去三周，每周有约1000名居民使用服务。至今，已有超过1万人登记使用巴士服务，超过四成是65岁及以上年长者。

毕丹星追问，马林百列群区在汤申—东海岸线第四阶段的马林百列地铁站投入服务约一周后，宣布推出免费巴士服务，这会否影响政府为避免巴士与地铁服务重叠而调整巴士路线的做法。他也提到，他原本发给交通部的国会提问，被转到了文社青部。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达在国会上回应说，这项巴士服务属社区试行计划，不属于公共交通网络的一部分，当局会继续按计划进行巴士路线的重组工作。

马林百列群区推出免费巴士服务，还在巴士外观印上区内国会议员的肖像，让一些人揣测与全国大选有关。也是工人党秘书长的毕丹星，在国会口头询问时间结束时，向副议长迪舒沙要求延长时间，但被拒绝。