悍妇打断男子鼻梁 掴女儿同学嘴肿出血

悍妇对男子拳打脚踢，导致对方满脸是伤、鼻梁骨折，之后也因替女儿出头，掌掴11岁女同学，将她打到嘴肿流血，如今怀孕入狱。

为保护未满18岁的受害者，法官下令媒体不得报道任何可能泄露女童身份的资料，包括被告的姓名。

35岁被告面对蓄意伤人、抵触防止骚扰法令、偷窃罪等10项控状，她承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

2020年10月19日晚上11时55分，受害男子在芽笼街边的一家餐馆用餐，而被告与男同伙坐在靠近受害者的位置，三人随后爆发争论。

男同伙拉着受害者的手臂，将对方拖到马路中央，朝受害者的脸打了一拳，并用手肘击打脸部，导致受害者摔倒在地。被告趁机拳打受害者的脸，还用脚踩在对方脸上。直到男同伙拉开被告，她才停止袭击。

两人事后放任受害者躺在马路上，公众报警求助。

除了右眼皮和鼻梁有撕裂伤，受害者的鼻梁及右眼眶内侧壁也有骨折。他于10月21日出院，并获得11天的住院病假。

被告与同伙的罪行被警方的监控摄像头拍下，事后作为呈堂证据在庭上播放。

女童道歉哭泣 仍被甩巴掌

2022年6月19日，被告女儿刚刚回家，脸上却出现一道抓痕。获知女儿是被以前同校的朋友（11岁）抓伤，被告愤怒不已，下楼质问并破口大骂，而对方则道歉哭泣。被告朝对方的脸打了一巴掌，导致她的下嘴唇流血，出现长达一公分的伤口。

受伤女童的母亲发现女儿受伤，随即拨电报警，隔天带女儿到竹脚妇幼医院就医。

案件星期三（8月7日）过堂，被告在母亲和未婚夫的陪同下出庭。

被告律师求情时说，被告已经忏悔，她育有四名子女，即将迎来第五个孩子，请求法官从轻发落。

法官下判时劝被告改过自新，情绪激动时，先冷静思考，否则下次再犯，刑罚会更加严重。法官最终判被告坐牢八个月又15周。