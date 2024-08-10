【奥运会】我国选手墨士廉和卢军汉星期二清晨回国

我国奥运铜牌获得者、水翼风筝板好手墨士廉，以及帆船好手卢军汉，将在星期二（8月13日）早上6时回返新加坡。

新加坡帆船总会通过其社交媒体账号宣布，墨士廉和卢军汉将乘坐新航SQ335航班，于星期二早6时左右抵达新加坡。帆船总会欢迎两位选手的支持者到机场接机，迎接奥运健儿归国。

17岁的墨士廉星期五（9日）在巴黎奥运会拿下男子水翼风筝板铜牌，为我国进账第六面奥运奖牌，他也是新加坡历来最年轻的奥运奖牌得主。

卢军汉在男子帆船激光级项目中，最终在43位选手中位列第25位，无缘晋级奖牌轮。