2024年巴黎奥运会 【奥运会】我国选手墨士廉和卢军汉星期二清晨回国 卓舒畅更新 / 更新 / 2024年8月11日 7:29 AM发布 / 发布 / 2024年8月10日 8:37 PM 水翼风筝板铜牌获得者墨士廉（左）和帆船好手卢军汉，将在星期二（13日）早上6时回到新加坡。（新加坡帆船总会提供） 字体大小:小中大 我国奥运铜牌获得者、水翼风筝板好手墨士廉，以及帆船好手卢军汉，将在星期二（8月13日）早上6时回返新加坡。新加坡帆船总会通过其社交媒体账号宣布，墨士廉和卢军汉将乘坐新航SQ335航班，于星期二早6时左右抵达新加坡。帆船总会欢迎两位选手的支持者到机场接机，迎接奥运健儿归国。17岁的墨士廉星期五（9日）在巴黎奥运会拿下男子水翼风筝板铜牌，为我国进账第六面奥运奖牌，他也是新加坡历来最年轻的奥运奖牌得主。卢军汉在男子帆船激光级项目中，最终在43位选手中位列第25位，无缘晋级奖牌轮。 View this post on InstagramA post shared by Singapore Sailing Team 🇸🇬⛵️ (@singaporesailingteam) 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 2024年巴黎奥运会 新加坡 墨士廉 新加坡团队 再指等候正法的死囚遇不公对待 TJC三天内二度接内政部更正指示 脸书发现好康订外卖 女子坠骗局怒报警