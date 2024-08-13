星展银行和蚂蚁国际合作 试点推出星展财资代币

刘若谷

更新 /
更新 / 2024年8月13日 6:51 PM
发布 /
发布 / 2024年8月13日 6:45 PM
蚂蚁国际将使用建立于星展银行许可区块链上的星展财资代币实现其横跨多个市场的多货币、即时内部资产财务和流动资金管理。（海峡时报）
蚂蚁国际将使用建立于星展银行许可区块链上的星展财资代币实现其横跨多个市场的多货币、即时内部资产财务和流动资金管理。（海峡时报）

字体大小:

星展银行宣布与蚂蚁国际（Ant International）合作，试点推出星展财资代币（DBS Treasury Tokens），一款基于代币（token）和区块链技术的数码资产财务与流动资金管理新解决方案。

星展银行星期二（8月13日）在文告中表示，蚂蚁国际将能利用这款解决方案，通过星展的许可区块链（permissioned blockchain），在多个市场实现即时的多货币财务与流动资金管理。

许可区块链是一种区块链网络，与公共区块链（如以太坊等）不同，由一个或几个组织控制，只有经过控制者授权才能参与其中，以更好地管理参与者的身份、访问权限和数据隐私。许可区块链通常用于企业或机构之间的合作环境，以提高数据共享的安全性、透明度和效率，但同时确保机构能保留控制权。

星展银行的许可区块链与以太坊虚拟机（Ethereum virtual machine）兼容，且嵌入在其核心付款引擎当中。

文告提到，星展银行的许可区块链，已与蚂蚁国际的Whale平台集成，使蚂蚁国际能够全天候、无缝管理集团内部的流动资金，从而优化集团的工作流程并提高透明度。

Whale平台是蚂蚁国际新一代的财务管理解决方案，利用区块链技术、先进加密技术和人工智能（AI），提高银行账户间资金流动的效率和透明度。

技术已取得初步成功

蚂蚁国际平台科技负责人黎粤说，这项新技术是向前迈进的重要一步，有助于解决如跨境支付成本和交易风险等挑战，而且其应用已在即时退税服务和中小企业跨境支付上，取得了初步成功。

星展财资代币的问世，源于星展银行在参与新加坡金融管理局主导的胡姬花项目（Project Orchid）和守护者计划（Project Guardian）时，针对代币化（tokenisation）多年实验开发的成果。

星展集团环球交易服务部主管林顺忠说，星展银行的许可区块链，将成为进一步提升传统银行服务，包括可编程化、碎片化和超小额转账等功能的基石。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club