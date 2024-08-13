星展银行和蚂蚁国际合作 试点推出星展财资代币

星展银行宣布与蚂蚁国际（Ant International）合作，试点推出星展财资代币（DBS Treasury Tokens），一款基于代币（token）和区块链技术的数码资产财务与流动资金管理新解决方案。

星展银行星期二（8月13日）在文告中表示，蚂蚁国际将能利用这款解决方案，通过星展的许可区块链（permissioned blockchain），在多个市场实现即时的多货币财务与流动资金管理。

许可区块链是一种区块链网络，与公共区块链（如以太坊等）不同，由一个或几个组织控制，只有经过控制者授权才能参与其中，以更好地管理参与者的身份、访问权限和数据隐私。许可区块链通常用于企业或机构之间的合作环境，以提高数据共享的安全性、透明度和效率，但同时确保机构能保留控制权。

星展银行的许可区块链与以太坊虚拟机（Ethereum virtual machine）兼容，且嵌入在其核心付款引擎当中。

文告提到，星展银行的许可区块链，已与蚂蚁国际的Whale平台集成，使蚂蚁国际能够全天候、无缝管理集团内部的流动资金，从而优化集团的工作流程并提高透明度。

Whale平台是蚂蚁国际新一代的财务管理解决方案，利用区块链技术、先进加密技术和人工智能（AI），提高银行账户间资金流动的效率和透明度。

技术已取得初步成功

蚂蚁国际平台科技负责人黎粤说，这项新技术是向前迈进的重要一步，有助于解决如跨境支付成本和交易风险等挑战，而且其应用已在即时退税服务和中小企业跨境支付上，取得了初步成功。

星展财资代币的问世，源于星展银行在参与新加坡金融管理局主导的胡姬花项目（Project Orchid）和守护者计划（Project Guardian）时，针对代币化（tokenisation）多年实验开发的成果。

星展集团环球交易服务部主管林顺忠说，星展银行的许可区块链，将成为进一步提升传统银行服务，包括可编程化、碎片化和超小额转账等功能的基石。