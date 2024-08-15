非洲猴痘疫情扩大 我国卫生部采取措施预防疾病传播

非洲的猴痘疫情扩大，我国采取措施预防疾病在本地传播，包括要求医务人员和医疗机构保持警惕，侦测和通报所有猴痘病例；入境旅客也须申报发烧或皮疹等猴痘相关症状。此外，疑似病例和密切接触者都须接受隔离。

鉴于猴痘疫情在非洲东部和中部不断扩大，并有可能在非洲内外进一步扩散，世界卫生组织决定再次将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件。这是世卫最高级别的警报。

我国卫生部星期四（8月15日）发文告说，根据评估，非洲的猴痘疫情对我国造成的直接公共卫生威胁不大。虽然致病力较强的中非株猴痘（mpox Clade I）在中非和东非出现跨境传播，目前没有中非株猴痘输出到非洲之外的相关报道。

猴痘病毒目前有两个分支，一个是中非株，另一个是西非株（Clade II）。

卫生部强调，到目前为止，在我国境内诊断出的猴痘病例，都属于病情较轻微的西非株猴痘，而且大多数病例都发生在2022年和2023年猴痘在全球暴发期间。

卫生部已通知所有医务人员和医疗机构保持警惕，侦测和通报所有猴痘病例。所有入境者在通关前，也须通过电子入境卡（SG Arrival Card）申报发烧或皮疹等猴痘相关症状及旅游史。

如果有人怀疑感染中非株猴痘，他们得到医院接受隔离。同确诊病人有过密切接触的人，也会被隔离和接受观察；隔离和观察期从最后一次接触算起，可长达21天。

回返新加坡的国人如果在21天内出现发烧或皮疹等猴痘相关症状，应马上求诊，并让医生知道他们的旅游史和可能接触到病毒的情况。公众可浏览卫生部网页，查询有关猴痘的防范措施。

卫生部强调，将密切观察事态发展，根据当下的公共卫生风险，调整我国的准备和应对措施。